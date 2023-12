Gustavo Ribeiro foi 17.º em Tóquio e não esconde indignação: «Ridículo o quão injustos os resultados foram»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O olímpico português Gustavo Ribeiro acabou esta sexta-feira no 17.º lugar final o Mundial de skate, em Tóquio, caindo nos quartos de final devido a uma segunda 'run' incompleta.

Entrando diretamente nos 'quartos' dado ao seu elevado ranking, o português conseguiu 50.00 pontos na primeira 'run', que o colocou entre os atletas que avançariam para as meias-finais, mas a segunda, incompleta e com 23.56, deixou-o no 17.º posto, o primeiro de fora da próxima fase.





Nas redes sociais, o português não escondeu o seu desagrado pela pontuação que recebeu. "Os juízes têm de mudar. É ridículo o quão injustos os resultados foram hoje. E não estou a falar apenas de mim, mas de outros skaters que foram roubados hoje", escreveu.

A prova deixou ainda Madu Teixeira em 35.º, Pacal Teixeira em 37.º e Gabriel Ribeiro em 92.º, em masculinos, com Rafaela Costa em 45.º, Maria do Carmo Gautier em 51.º e Mati Ribeiro em 57.º, em femininos.

Em Tóquio, o Mundial servia para amealhar pontos do ranking de qualificação olímpica para Paris'2024, que fecha em 23 de junho de 2024 e em que Gustavo Ribeiro, terceiro, é o único luso entre os 20 que se poderão apurar.