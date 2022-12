Kateryna Byednenko no top-16 do Red Bull Dance Your Style 2022 

O Montecasino de Joanesburgo, na África do Sul, foi no fim-de-semana (10 de dezembro) palco da Final Mundial da edição de 2022 do Red Bull Dance Your Style. Autêntica montra da Street Dance, esta competição apresenta um formato inovador, com batalhas de um para um, onde os participantes são desafiados a reagir a uma seleção surpresa de sucessos de funk, rock, pop, rap ou até clássicos old school. Na pista de dança o público teve a oportunidade de reagir e votar face a uma grande variedade de incursões pelo Hip Hop, pelo House, pelo Popping e Locking.Portugal esteve entre os 30 países finalistas, depois de um ano em que foram organizados mais de 130 eventos nos cinco continentes, envolvendo milhares de participantes. A competição começou com uma primeira pré-eliminatória onde os 60 selecionados a nível global se enfrentaram até restarem apenas oito bailarinos em prova. Sílvio Ferreira (Campeão Nacional de 2021) ficou por esta primeira fase, enquanto Kateryna Byednenko (Campeã Nacional de 2022) avançou para a finalíssima.Kateryna fez assim história na Street Dance portuguesa, ao regressar da África do Sul com um honroso lugar no Top 16: "Estou muito feliz com esta participação e pelo resultado que alcancei. Foi uma experiência incrível. Saber que estou entre as 16 melhores do mundo dá-me motivação e força para continuar".The D Soraki, foi o grande vencedor da competição, depois de uma intensa batalha frente a King Davinci, da Nigéria. O nipónico de 19 anos conquistou a audiência com o seu estilo de dança original e o seu "flow". Entretanto foi já anunciada a cidade que vai receber em 2023 a terceira edição da Final Mundial do Red Bull Dance Your Style: Frankfurt, na Alemanha.A Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2022 pode agora ser revista no Tik Tok da Red Bull Dance