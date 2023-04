Pedro Rodrigues vai representar Portugal na Final Mundial Red Bull Doodle Art

Não foi fácil a missão do júri para decidir o vencedor da Final Nacional do Red Bull Doodle Art. Pedro Rodrigues, um ilustrador de Braga, acabou por ser o vencedor, carimbando o passaporte para a Final Mundial de Amesterdão. Antes disso, terá acesso a uma colaboração artística com a lenda da Doodle Art, Burnt Toast.

"Desde que me conheço que o desenho ocupa um lugar central na minha vida". Quem o afirma é Pedro Rodrigues, de 23 anos, designer gráfico de profissão que mantém em paralelo uma carreira como ilustrador. Foi em Braga – onde nasceu e vive – que recebeu a notícia da vitória na Final Nacional do Red Bull Doodle Art, o que causou grande impacto: "Já nem dormi direito! Vencer esta competição é um sonho tornado realidade, porque me identifico muito com a Doodle Art - uma forma de ilustração freestyle. A minha obra reflete uma compilação de várias personagens próprias e procura transmitir toda a positividade a partir de uma lata de Red Bull".

Pedro Rodrigues carimbou o passaporte para a Final Mundial do Red Bull Doodle Art em Amesterdão mas,antes disso, vai ter a oportunidade de integrar um programa de colaboração artística - Artist Collab Phase - com o ilustrador e designer Scott Martin, conhecido internacionalmente por Burnt Toast. "É simplesmente incrível! Tinha planeado ir a Amesterdão este ano e a viagem vai acontecer num contexto que supera todas as minhas expectativas. A hipótese de trabalhar diretamente com Burnt Toast é também algo que valorizo bastante, pois é uma referência que acompanho há muitos anos". Nesta fase, será desenvolvido o Doodle que vai representar Portugal na competição, e que terá de integrar um ícone fornecido por Burnt Toast. A peça será depois apresentada na Final Mundial como NFT.

O evento decorreu em Lisboa nas instalações da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, onde um júri de especialistas composto pelo ilustrador Júlio Dolbeth, o designer Daniel Cunha e a professora da FBAUL Joana Afonso avaliou os desenhos, tendo em conta três critérios: criatividade, competência artística e a forma como o rabisco transmite um sentido de amor à vida. Júlio Dolbeth mostrou-se "agradavelmente surpreendido pela qualidade dos trabalhos, destacando sobretudo a criatividade dos finalistas".

O Red Bull Doodle Art arrancou em 2012 em moldes tradicionais, desafiando estudantes e criativos de todo o mundo a rabiscar uma folha de papel com uma caneta. Em 2014 foi introduzida uma plataforma digital e em 2017 a competição abriu-se para a realidade virtual. Em 2023 a grande novidade passa por uma atualização tecnológica, com a chegada da Web3 e dos NFTs. A Final Mundial decorre em Amesterdão, entre os dias 25 e 28 de maio, num programa que inclui workshops e sessões exclusivas que cruzam o trabalho físico com o digital. Um painel de especialistas internacionais do mundo das artes irá eleger o vencedor global da competição.

_____________________________________________________________________

RED BULL DOODLE ART | CALENDÁRIO 2023

FASE 1 | até 16/4 . INSCRIÇÕES

FASE 2 | 18/4 - 17h30 . FINAL NACIONAL + EXPOSIÇÃO FBAUL

FASE 3 | 19/4 - 19/5 . ARTIST COLLAB PHASE COM BURNT TOAST

FASE 4 | 25/5 - 28/5 . FINAL MUNDIAL AMESTERDÃO