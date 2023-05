Portugal esteve presente na final mundial do Red Bull Doodle Art

O Red Bull Doodle Art reuniu no último fim de semana em Amesterdão, na Holanda, 62 artistas apurados à escala global. Criado em 2012, o evento registou este ano um recorde de participantes - ao todo foram mais de 120 mil os candidatos de todo o mundo que aceitaram o desafio.Concluído o processo de seleção dos vencedores dos 62 países envolvidos - Portugal marcou presença com o designer e ilustrador Pedro Rodrigues - cada um dos envolvidos foi convidado a desenvolver um novo Doodle que incorporasse um ícone assinado pelo famoso artista Burnt Toast. Depois desta escolha houve lugar para uma mentoria artística com esta referência da Doodle Art mundial. Já em Amesterdão, os participantes começaram o programa da Final Mundial com uma experiência imersiva que cruzou o desenho físico com o digital. Entre passeios na cidade, palestras e workshops houve tempo para uma importante interação com os elementos do júri. Para além de Burnt Toast, o júri integrou um dos mais populares artistas do mundo de Doodle Art, Mr. Doodle, a empreendedora e criadora digital Anna Nooshin, a atleta local de free running Noa Diogina e a vencedora da edição de 2017 Ayaka Toyomasu.O ponto alto desta Final Mundial do Red Bull Doodle Art materializou-se numa exposição no espaço Capital C, em Amesterdão, onde o público teve a oportunidade de contemplar os originais em papel e as respetivas versões digitais dos NFT criados pelos vencedores de cada país. Foi este o momento de consagração da italiana Chiara Croce, que foi coroada a vencedora: "Nem acredito que venci, sinto-me no topo do mundo! Todos os meus sonhos estão representados no meu doodle e a partir de agora quero afirmar-me como ilustradora de banda desenhada".