Portugal na discussão do título na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2022

Portugal está entre 30 países que participam este sábado na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style. A competição decorre em Joanesburgo, na África do Sul, e promove a diversidade da dança numa intensa interação com o público. Kateryna Byednenko vai defender as cores nacionais, depois de ter passado uma pré-eliminatória que lhe deu acesso direto à grande final.O palco está montado em Joanesburgo, na África do Sul, para receber amanhã os maiores talentos da Street Dance. O formato da competição é inovador, com batalhas de um para um, onde os participantes são desafiados a reagir a uma seleção surpresa de sucessos de funk, rock, pop, rap ou até clássicos old school.Portugal está a dar cartas nesta disciplina, depois de ter conseguido ontem o apuramento inédito para a grande final do Red Bull Dance Your Style. A Campeã Nacional Kateryna Byednenko classificou-se no Top 8 entre 60 participantes, enquanto Sílvio Ferreira – Campeão Nacional de 2021 – não avançou para a fase seguinte. Kate integra assim amanhã a fase final da competição, que junta um total de 16 bailarinos - oito apurados e oito wildcards. Estão aqui incluídos nomes como JR Game (Alemanha), Outrage (EUA), Yoshie (Japão) e Inxi (Suécia).O Red Bull Dance Your Style tem conquistado a atenção de milhares de fãs nos quatro cantos do mundo. Na pista de dança são esperadas incursões pelo Hip Hop, pelo House, pelo Popping ou mesmo pelo Locking.A Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2022 tem transmissão em direto no sábado a partir das 19h30 (hora de Portugal Continental) no canal Tik Tok da Red Bull Dance Humuzza - CanadáVerb - África do SulMr Popkorn - ÍndiaMikyboo - ItáliaKate - PortugalHector Frisken - DinamarcaThe Crown - EUAKing Davinci - NigériaWILDCARDSJR Game - AlemanhaOutrage - EUAPerla - SuíçaSB - África do SulYoshie - JapãoInxi - SuéciaToyin - EUAThe D Soraki - Japão