Portuguesa Vanessa Marina na final do Red Bull BC One 2022: decisão é já esta noite

A portuguesa Vanessa Marina, conhecida no meio como B-Girl Vanessa, vai disputar na próxima madrugada a Final Mundial do Red Bull BC One, um torneio que reúne em Nova Iorque os melhores do Mundo do breaking.Nesta 19.ª edição da icónica competição, a portuguesa foi uma das que se destacou nas eliminatórias, conseguindo apurar-se para uma decisão marcada para a meia noite de sábado para domingo (hora de Lisboa), no Hammerstein Ballroom, em Manhattan, e que poderá seguir em direto no site de. Será uma oportunidade de ouro para mostrar credenciais a pouco mais de ano e meio da estreia nos Jogos Olímpicos de Paris, um evento no qual a portuguesa se perfila como candidata a fazer uma gracinha.Este evento global terá como host o rapper MyVerse e contará ainda com as presenças do B-Boy Wicket, Rakim, a dupla Black Sheep, o histórico MC Grandmaster Caz e ainda a dance crew Jabbawockeez. Os vencedores da edição passada, o B-Boy Amir (Cazaquistão) e a B-Girl Logistx (EUA), vão defender em Nova Iorque o mais cobiçado título internacional do breaking.