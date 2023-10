Wakeboard de regresso ao Trízio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A praia fluvial do Trízio, na albufeira de Castelo de Bode, recebe este fim-de-semana os Campeonatos Nacionais de Wakeboard, Wakeskate e Wakesurf. Um momento para juntar toda a família da modalidade - iniciados, elite e masters - num cenário idílico.

O Centro de Portugal e a Albufeira de Castelo de Bode são há muito um dos destinos de eleição para a prática de desportos náuticos. Neste capítulo, a praia fluvial do Trízio tem um apelo especial para a prática de Wakeboard - juntando ao longo dos anos sucessivas gerações de praticantes.

Numa organização da Nautique Portugal, sob a égide da Federação Portuguesa de Motonáutica, os Campeonatos Nacionais decorrem durante o fim-de-semana (7 e 8 de outubro), seguindo os regulamentos da IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation). Sábado será feita a triagem dos atletas, durante as sucessivas eliminatórias, e domingo decorrem as finais, onde vão ser atribuídos os vários títulos Nacionais. A grande novidade é a estreia do Wakesurf, variante que terá aqui a eleição dos primeiros Campeões Nacionais, que se juntam assim ao Wakeboard e Wakeskate.

Mas nem só de consagrados viverá o evento, já que foi criada uma classe de promoção onde todos os interessados terão a oportunidade de viver uma experiência de Wakeboard gratuita. No final da tarde de sábado os fãs destas modalidades são convidados para a Sunset Party by Cerveja MUSA, um momento de animação a não perder ao som do DJ Yvu.