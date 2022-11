Gustavo Ribeiro já aponta a medalha em Paris'2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter feito história no domingo, no Rio de Janeiro, ao vencer o circuito mundial de skate, Gustavo Ribeiro regressou a Portugal, onde foi recebido em festa por amigos e familiares e também já com os próximos objetivos definidos.

"Desde o ano passado, quando acabaram os Jogos Olímpicos, uma das minhas prioridades são os Jogos Olímpicos, daqui a dois anos. Estou muito confiante e quero ver se é à segunda que consigo trazer uma medalha", disse o jovem de 21 anos, que em Tóquio’2020, na estreia da modalidade, foi oitavo, um resultado que soube a pouco, em função dos pergaminhos que já tinha na altura.

Nos objetivos figura também a ambição de manter o título mundial agora conquistado. "O foco não vai mudar muito. O foco vai ser o mesmo. O mais difícil vai ser manter o primeiro, depois de ter conseguido. Agora, o trabalho daqui para a frente é continuar em número um, tentar manter-me saudável, trabalhar muito e alimentar-me bem", frisou.

E na hora de chegar a casa não esquece uma "receção magnífica", pois garantiu que "não estava à espera que tantos amigos estivessem aqui à minha espera. É a primeira vez que Portugal tem um troféu destes, fico feliz por ser meu, espero que não seja o último e seja só o começo", afirmou.

Sobre a conquista do título no Rio de Janeiro, Gustavo Ribeiro confessa: "Sinceramente, não consigo descrever a emoção, foi único, fiquei muito orgulhoso, porque treinei aquela manobra durante alguns dias".