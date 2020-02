Stephen Ferreira em 10.º lugar no Pro-AM da África do Sul

O jogador português Stephen Ferreira fechou neste sábado na 10.ª posição a terceira volta do Pro-Am da África do Sul, prova do circuito challenge de golfe, com um agregado de 205 pancadas.

Stephen Ferreira, que desceu seis posições em relação a sexta-feira, igualou o par do campo (73), com dois birdies (uma pancada acima) e dois bogeys (uma abaixo).

O golfista português, que nas voltas anteriores marcou 64 e 66 pancadas, segue empatado com outros seis jogadores.

Fora do cut, fixado nas 210 pancadas, ficou Ricardo Melo Gouveia, que fechou a volta na 163.ª posição, com um agregado de 225 pancadas, depois de hoje ter marcado 74 shots.