Fonte do Bastardo-Benfica, em direto

O Benfica está a uma vitória de festejar o título, podendo fazer a festa já este domingo. O terceiro jogo da final volta a ser no reduto da Fonte do Bastardo, pressionada que está a vencer para se manter na luta.





O Benfica derrotou sexta-feira a Fonte do Bastardo, por 3-0, nos Açores, no segundo jogo da final do 'play-off' do Campeonato Nacional. Os encarnados, que já tinham vencido o primeiro jogo do 'play-off', em Lisboa, com o mesmo resultado, repetiram o triunfo, em casa do adversário, com os parciais 19-25, 17-25 e 20-25. Com isto ficaram a uma vitória de revalidar o título conquistado na época 2018/2019, uma vez que na época passada o campeonato foi cancelado devido à pandemia de covid-19.