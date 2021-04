Dardos: José de Sousa faz história em Inglaterra

José de Sousa (14º do ranking mundial) empatou ontem (6-6) com o inglês Nathan Aspinall (10º) na 4ª jornada da Premier League de setas, em Milton Keynes (Inglaterra), mas o ribatejano impressionou ao fazer 11 jogadas máximas (180 pontos com 3 setas), algo que nenhum outro jogador conseguia alcançar há 10 anos nesta competição.