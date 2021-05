Já abriram as inscrições para o Red Bull BC One E-Battle

Já estão abertas as inscrições para a edição deste ano do Red Bull BC One E-Battle, o já habitual torneio promovido pela marca de bebidas energéticas que junta os melhores do Mundo na arte do break dance. Os interessados devem proceder ao seu registo até 14 de maio, de forma a garantirem o seu espaço para se mostrarem na ronda de qualificação em ambiente online, na qual procurarão convencer os juris de que merecem seguir em frente.





A avaliação dos vídeos será entregue a especialistas mundiais da área, o B-Boy Menno, da Holanda (por três vezes Campeão Mundial do Red Bull BC One), o B-Boy Kleju, da Polónia, e a B-Girl Sarah Bee, de França, que de entre todos candidatos terão a missão de eleger o top 16 masculino e feminino, a ser anunciado no dia 24 de maio. Selecionados os melhores, a competição terá o seu desenlace a 26 de junho, com uma Final Mundial que contará com transmissão em direto no canal de YouTube do Red Bull BC One, nos canais de Facebook e na Red Bull TV.Posteriormente, os grandes vencedores do Red Bull BC One E-Battle terão a chance de competir lado a lado com os Campeões Nacionais de cada país em Gdansk (Polónia), num torneio em formato presencial, que terá como nome Red Bull BC One Last Chance Cypher. Dali ainda haverá outro grande passo a dar, com a disputa da Final Mundial do Red Bull BC One, onde estarão presentes os melhores dos melhores.Saiba mais no site oficial da competição