Federações de futebol e andebol vão cooperar em diversas áreas

As federações portuguesas de futebol (FPF) e de andebol (FAP) assinaram um protocolo de cooperação nas áreas da formação, alto rendimento, seleções nacionais e produção de eventos e conteúdos, anunciaram esta sexta-feira os dois organismos.

Em comunicado conjunto divulgado nos respetivos sites oficiais, FPF e FPA revelaram que o acordo visa "promover as duas modalidades", bem como "melhorar o potencial e a qualidade do andebol e do futebol em Portugal por via da implementação de atividades em conjunto".

A cooperação entre as duas federações passa pela articulação de "programas e medidas cooperativas na formação de agentes desportivos, alto rendimento e seleções nacionais", bem como a "organização de eventos em conjunto" e a "produção e partilha de conteúdos".

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considerou que o protocolo vem "reforçar os laços de cooperação" que o organismo "mantém com outras federações", face à "existência de muitos interesses e preocupações comuns", mas também "propostas e soluções" convergentes.

Por seu lado, o presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, admitiu que "todos estes meses de pandemia vieram reforçar a necessidade deste trabalho" de cooperação e de perseguição de "objetivos comuns".