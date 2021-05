Equipa feminina de kata conquista bronze nos Europeus de karaté

As portuguesas Mariana Belo, Ana Cruz e Patrícia Esparteiro conquistaram este domingo a medalha de bronze na prova feminina por equipas de kata nos Europeus de karaté, em Porec, na Croácia.

No encontro de atribuição do bronze, as portuguesas somaram 25,08 pontos, contra 23,86 da equipa da Turquia.

Para chegarem ao combate pelo bronze, o trio luso tinha sido segundo no seu grupo da segunda ronda, atrás da França.

Portugal já tinha conquistado mais duas medalhas nos Europeus de Porec, ambas no parakaraté, por João Azevedo (prata em K22) e António Pereira (bronze em K23), dois atletas com deficiência intelectual.