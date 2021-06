Federação de Desportos de Inverno com tutela internacional da patinagem no gelo

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) foi aceite como membro da União Internacional de Patinagem (UIP), o que permite aos atletas portugueses de patinagem de velocidade verem os resultados reconhecidos e tentarem a qualificação olímpica.

Segundo Pedro Farromba presidente da FDIP, em declarações à agência Lusa, por a pandemia ter impedido a realização das iniciativas previstas no ano passado, a adesão é, para já, como membro provisório, embora tenha a expectativa de que a covid-19 "permita as competições previstas" e "seja uma questão de tempo" até à integração plena no organismo que tutela a modalidade.

"Embora como membro provisório, sem termos direito a voto, a UIP confiou no que nos propusemos fazer, o que já nos dá a possibilidade de os nossos atletas de patinagem de velocidade no gelo poderem competir nas competições internacionais organizadas pela UIP", salientou Pedro Farromba.

O dirigente federativo sublinhou os constrangimentos causados pela pandemia no processo burocrático e acentuou a urgência na decisão, tomada na Suíça, devido à possível qualificação do patinador português Diogo Marreiros, que já fez tempos que lhe permitiriam o acesso aos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim'2022, mas não homologados, por a FDIP não ter ainda a tutela da patinagem do gelo e o atleta algarvio não poder obter oficialmente os mínimos.

"Agora, como Portugal já é um membro oficial, os pontos já contam para a qualificação", explicou o presidente da FDIP.

A nova condição, sendo a FDIP membro da UIP, vai também permitir a Diogo Marreiros "integrar de pleno direito o programa de preparação olímpica", vincou Pedro Farromba.

A FDIP, com sede na Covilhã, alterou, em dezembro de 2019, os seus estatutos, para integrar a patinagem artística e a patinagem de velocidade no gelo.

Pedro Farromba informou que "para já, foi aceite só a patinagem de velocidade", mas espera que depois de cumprido o programa previsto, que a pandemia obrigou a protelar, também a patinagem artística no gelo venha a ficar sob a sua tutela.

"Eles consideraram que nós, na patinagem de velocidade, já demos provas de que podemos cumprir aquilo que são os critérios que a UIP exige para os países poderem entrar, mas na patinagem artística ainda não, porque tudo aquilo que tínhamos previsto para o ano passado foi adiado", referiu à Lusa o dirigente federativo.