Câmara de Évora apoia com 200 mil euros clubes e associações desportivas

A Câmara de Évora vai atribuir apoios financeiros a 33 clubes e associações desportivas de várias modalidades com sede no concelho, num valor global de cerca de 200 mil euros, revelou esta sexta-feira o presidente do município.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, indicou que esta ajuda representa, "em termos globais, cerca de 200 mil euros" e que as verbas deverão começar a chegar aos clubes e associações durante este mês.

"Este é um primeiro apoio que procura, naturalmente, ajudar todos os clubes e associações desportivas do concelho" e, ainda este ano, o município "pode vir a reforçar estes apoios", disse.

O autarca justificou que um possível novo apoio financeiro aos clubes e associações desportivas depende da "evolução da situação económica e financeira", devido à inflação, a qual se prevê que tenha "implicações pesadas no orçamento municipal".

Estes apoios financeiros, aprovados esta semana em reunião de câmara, destinam-se aos clubes e associações do concelho que têm contrato-programa com o município.

"A legislação exige que, para os clubes poderem ter apoios municipais, têm que celebrar contratos-programa com a câmara", lembrou.

Pinto de Sá assinalou que as verbas para os clubes foram desbloqueadas com a aprovação do Orçamento para este ano e as Grandes Opções do Plano, pela assembleia municipal, em abril passado.

Por outro lado, notou, esta ajuda só é possível porque "a câmara recuperou as suas contas, pagou o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) e já está livre dos constrangimentos que a impediam de dar apoios financeiros aos clubes".

"Os apoios financeiros foram cortados em 2009, durante a gestão do PS, e só pudemos retomá-los depois de recuperadas as contas do município, em 2020. Este ano, iremos procurar reforçar esses apoios", referiu.

Segundo o autarca, a Câmara de Évora está também a elaborar um regulamento de apoio ao movimento associativo sem fins lucrativos do concelho.

"Estamos na fase de ouvir para melhorar um primeiro documento que temos e, depois, iremos fazer uma discussão alargada para ficarmos com um regulamento que estabeleça os critérios de apoios às associações sem fins lucrativos", acrescentou.