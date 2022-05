Nos termos do artigo 25º da Lei 2/99, recebemos o seguinte pedido de direito de resposta, de Os Lares Boa Vontade (LBV), referente à reportagem "Indolência e esquecimento num lar de Carcavelos", publicada a 15 de maio, sobre o campeão europeu de vela adaptada, Carlos Araújo:

"Lamenta-se que a V/ investigação não se paute pelas regras de rigor e isenção exigíveis a qualquer jornalista. Verifica-se que o texto publicado é tendencioso e, consequentemente, dissonante da realidade. O que reflecte falta ou desinteresse pela investigação de ambos os lados da situação, mau grado a disponibilidade desta instituição para o efeito.

Cumpre, assim, responder às incongruências e inverdades que avultam no texto publicado:

1. O período em que o Sr. Carlos Araújo passou fechado no quarto que ocupa nos LBV ocorreu única e exclusivamente por iniciava do mesmo – nunca tendo sido restringida a sua liberdade por ação ou omissão dos LBV.

2. A rescisão do contrato entre os LBV e o Sr. Araújo não teve por base quaisquer condições criadas pela Dra. Teresa Leite nem por qualquer outro colaborador, contrariamente ao que, de forma difamatória, se transmite na notícia. Conforme informação prestada previamente à publicação, o contrato foi resolvido com justa causa, no culminar de processo disciplinar iniciado por violação reiterada e provada, não só do Regulamento Interno dos LBV, mas inclusive de normas elementares de convivência social, designadamente com relevância criminal.

3. A decisão de resolução contratual não foi apenas comunicada à Segurança Social, foi igual e antecipadamente comunicada ao sr. Araújo e respetivos familiares diretos.

4. Foi deliberadamente omitido que, desde 2019, os LBV têm permitido a prorrogação da permanência do sr. Araújo, precisamente com o intuito de assegurar que exista uma alternativa para residência adaptada do mesmo.

5. É falso que, antes ou depois, da cessação contratual, tenham sido negados quaisquer cuidados necessários a uma pessoa paraplégica. Até hoje, estão à disposição do sr. Araújo os serviços de saúde da instituição – que o mesmo tantas vezes recusou.

6. No que à alimentação concerne, foram prestados todos os esclarecimentos por parte dos LBV, que foram simplesmente ignorados na notícia publicada.

7. Importa ainda ressalvar que, em momento algum, foi impedida a entrega de alimentos ou outros bens de primeira necessidade ao sr. Araújo, a não ser a entrada de bebidas alcoólicas, o que é proibido e reiteradamente incumprido pelo mesmo.

8. É ainda desleal frisar-se na reportagem a impossibilidade de receber visitas no quarto, sem aludir ao facto – previamente esclarecido – de que tal imposição decorre do Plano de Contingência para a COVID-19.

9. A Sra. Edite introduziu-se nos LBV, sob o falso pretexto de ser da Segurança Social, situação que se encontra sob investigação criminal, a par de outras condutas perpetradas pela mesma.

Requer-se a publicação da presente missiva a fim de corrigir a injustiça feita aos LBV e a todos quanto lá se dedicam ao bem-estar e segurança dos residentes.