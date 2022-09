Antigos atletas olímpicos arrancam no ISEG para uma nova etapa

Uma turma de antigos atletas olímpicos começou esta terça-feira, no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), uma nova etapa na carreira, ao dar início a uma formação no âmbito da gestão orientada para antigos atletas olímpicos.A formação, resultado de uma parceria entre o ISEG e a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), vai contar com vários ex-atletas entre os alunos da primeira edição. Um deles é Marco Fortes, antigo atleta de alto rendimento de atletismo, que vê neste curso a possibilidade de "ganhar ferramentas" para as tarefas que já desempenha na área de gestão.

"Hoje [terça-feira] começa um novo desafio. Alguns de nós já estão no mundo do empreendedorismo e para mim vai ser a oportunidade de afinar de algumas agulhas e apurar informação. É importante estarmos bem capacitados para evitar alguns erros e a acredito que esta formação vai dar-me qualificação para atacar alguns aspetos da minha nova vida profissional com mais confiança", disse o ex-atleta de lançamento do peso, que trabalha já no agenciamento de atletas e está prestes a abrir um ginásio de alta performance.

Outra das atletas que vai frequentar este curso é Leila Marques, nadadora e antiga atleta paralímpica, que disse à Lusa sentir-se uma "privilegiada" por integrar a primeira edição.

"Estou com muita vontade de começar esta formação e sinto-me uma privilegiada por participar num programa que certamente nos vai ajudar nas nossas atuais funções. Trabalho em saúde, na parte clínica, pelo que tenho poucos conhecimentos na área da gestão e desenvolvimento de negócios. Estar hoje aqui é uma forma de colmatar essas lacunas", disse a antiga atleta paralímpica.

Leila nunca deixou para trás a carreira académica enquanto procurava vitórias nas piscinas, e aconselha os atletas que hoje estão no ativo a começarem a pensar desde já no "dia seguinte".

"É sempre difícil programar o fim de carreira, mas se o fizermos atempadamente e procurando algo que nos realize, diria que é meio caminho para mantermos a nossa saúde mental e física numa outra fase da nossa vida", realçou.

Luís Cardoso, presidente ISEG, qualificou como um "momento extraordinário" o início das aulas desta formação para ex-atletas olímpicos e desejou que tenha o mesmo êxito das carreiras desportivas dos alunos.

"A vossa dedicação ao Desporto faz de vocês heróis nacionais e é uma obrigação de todos ajudar numa nova fase da vossa vida, com a preparação para construírem novos horizontes e viabilizarem ideias e planos de negócio. Vocês têm grandes competências pessoais que aprimoraram ao longo da vossa carreira, mas falta uma parte, que é o que aqui vamos procurar dar-vos", salientou o presidente do ISEG.

Por seu turno, Luís Alves Monteiro, presidente da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), que propôs esta parceria, admitiu que erguer este projeto e ver chegar o primeiro dia é "um dos momentos mais felizes como presidente".

"Fazemos este curso pelos atletas, para os atletas e para intervirmos na sociedade. Este curso foi customizado para os atletas olímpicos e é algo completamente novo, numa sociedade em que muito se fala mas pouco se faz. Estamos a inovar e queremos ser um exemplo para os que querem fazer", desafiou o presidente do AAOP.

A formação orientada para os antigos atletas olímpicos terá a duração de cerca de dois meses e é apoiada pela Fundação Ageas e pelos Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.