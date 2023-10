João Paulo Rocha retira candidatura à Confederação do Desporto de Portugal

João Paulo Rocha retirou a candidatura à presidência da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), comunicou este domingo o antigo presidente da federação de ginástica, entre 2012 e 2021, numa declaração transmitida à agência Lusa.

O signatário esteve reunido na sexta-feira com os restantes elementos da lista e com as federações portuguesas de atletismo, boxe, canoagem, ciclismo, damas, ginástica, judo, natação, ténis de mesa e triatlo para "analisar o processo em curso", notando "não haver utilidade para o desporto nacional, neste momento, com a formalização da candidatura".

"Esta equipa estabeleceu, desde o início, que os princípios da união e da mudança na gestão da CDP eram os pilares da sua ação, daí o lema 'Fazer do desporto um desígnio nacional'. Verifica-se que, pela pulverização das candidaturas anunciadas e pela forma como tem decorrido o processo, esses desígnios se tornaram muito difíceis de alcançar", vincou João Paulo Rocha, retirando-se da corrida à sucessão de Carlos Paula Cardoso.

Previstas para 13 de novembro, as eleições da CDP devem ser disputadas por três listas, encimadas pelo ex-presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Daniel Monteiro, pelo antigo líder da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS), Ricardo José, e pela pró-reitora da Universidade de Coimbra, Filipa Godinho.

O ato eleitoral vai decorrer na sede da CDP, em Algés, no concelho de Oeiras, entre as 12:30 e as 18:30, e é o único ponto da ordem de trabalhos da Assembleia-Geral deste organismo congregador de federações desportivas nacionais, que foi criado há 30 anos.

Carlos Paula Cardoso, de 76 anos, preside à CDP há 21 anos, desde outubro de 2002, quando sucedeu a José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), que se tinha demitido do cargo para encabeçar a liderança do Instituto Nacional de Desporto, precursor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).