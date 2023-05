Adepta de 56 anos multada por insultos racistas em prova de.. patinagem artística

Uma adepta de 56 anos, residente em Lagoa, Açores, foi multada em 1.000 euros e proibida de entrar em recintos desportivos devido a insultos racistas a uma árbitra de uma competição de Patinagem Artística, organizada pela Associação de Patinagem de São Miguel.Esta foi apenas umas das sanções aplicadas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) durante o mês de abril. No total, mais 24 adeptos ficaram impedidos de entrar em recintos desportivos por decisão da APCVD, pelas seguintes infrações: 18 por introdução ou uso de pirotecnia em espetáculos desportivos, uma por prática de atos ou incitamento à violência e 5 por arremesso de objetos.Em caso de incumprimento das medidas de interdição decretada pela APCVD, os adeptos incorrem no crime de desobediência e serão detidos pelas autoridades policiais.Outro caso do mês passado foi a de um adepto de 19 anos, que estava já proibido de entrar em recintos desportivos até final do processo de contraordenação, ser agora sujeito ao pagamento de uma multa de 1.000 euros. Em causa esteve a utilização de um artefacto pirotécnico (rebentamento de um petardo), no Benfica-Sporting da 16ª jornada da 1ª Liga.