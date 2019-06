Agência Mundial Antidopagem anuncia mais 100 suspeitas de doping na Rússia

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) anunciou esta quarta-feira que encontrou mais de 100 casos suspeitos de doping em dados recuperados do laboratório de testes de Moscovo.O presidente da AMA, Craig Reedie, explicou que a agência está "a reunir novas provas" para que os órgãos competentes as possam julgar.Em causa estão dados e amostras recuperados este ano do laboratório de Moscovo, que até 2015 foi responsável pelos testes na Rússia, num período em que foi, posteriormente, descoberto um esquema concertado de encobrimento de doping, com o apoio do estado.Craig Reedie garante que todos os "casos prioritários" devem ser investigados até final do ano.