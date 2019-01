Agência Mundial Antidopagem recuperou dados de controlos do laboratório de Moscovo

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) anunciou esta quinta-feira o sucesso da sua missão de recuperar dados de controlos feitos pelo antigo laboratório de Moscovo, uma semana após iniciar o processo."Este é um grande avanço para o um desporto limpo. O longo impasse em volta do acesso a estes dados chegou ao fim e isso é uma ótima notícia", regozijou-se o presidente da AMA, Craig Reedie, em comunicado.A AMA exigiu esses dados para concluir as suas investigações sobre o sistema de doping institucional que vigorou na Rússia entre 2011 e 2015, e que beneficiou cerca de 1.000 atletas de 30 modalidades, de acordo com as investigações contidas no relatório de Richard McLaren, advogado canadiano.Apesar do otimismo, o dirigente alertou que agora principia uma nova fase, "a autenticação de dados para garantir que estes estão completos e que não foram danificados".Os dados, que são suscetíveis de motivar novos processos contra atletas, já estão "fora da Rússia".A AMA confia nesses registos para eventualmente estabelecer uma lista de amostras a serem reanalisadas e depois encaminhar os arquivos para as Federações Internacionais para que estas eventualmente abram processos disciplinares.Aquela agência suspendeu as sanções contra a Rússia em 20 de setembro, com a condição de Moscovo recuperar esses dados até 31 de dezembro -- a punição foi decretada no final de 2015.A violação do prazo exigido pode motivar novas sanções, a decidir na reunião do comité executivo da AMA, que vai decorrer na terça-feira.O caso remonta ao escândalo levantado pelas revelações do relatório do jurista canadiano Richard McLaren, que descobriu uma rede destinada a forjar resultados de controlos que envolvia inclusivamente membros do Estado russo.Esta situação levou à exclusão do atletismo russo dos Jogos Olímpicos Rio2016 e dos Mundiais de atletismo de 2017, além da participação sob bandeira neutra nos Jogos de Inverno PyeongChang2018.Se a AMA não tivesse acesso às amostras na posse do laboratório moscovita, as sanções poderiam ir até à proibição de atletas russos em novos Jogos Olímpicos, desta feita em 2020, no Japão.