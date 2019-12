Alexis Santos nas meias-finais dos 100 estilos dos Europeus de piscina curta

O nadador português Alexis Santos qualificou-se este sábado para as meias-finais dos 100 metros estilos dos Europeus de piscina curta, que estão a decorrer em Glasgow, na Escócia.

Alexis Santos fez o 16.º melhor tempo nas eliminatórias, ao ser terceiro da terceira série, com 53,24 segundos, a 36 centésimos do seu recorde nacional, de 52,91, conseguido em 13 de dezembro de 2018, em Hangzhou, na China.

As meias-finais estão agendadas para as 17:45 de hoje, com Alexis Santos a não ter a companhia de Diogo Carvalho, que foi apenas 24.º, com 54,12 segundos.

Os outros cinco nadadores lusos que entraram em ação na sessão matinal também se ficaram pelas eliminatórias, entre eles Victoria Kaminskaya, que foi 13.ª nos 200 metros estilos, prova sem meias-finais -- final direta para as oito primeiras.

Kaminskaya ficou a um escasso centésimo de segundo do seu recorde nacional, ao nadar em 2.12,09 segundos, contra os 2.12,08 conseguidos em 16 de dezembro de 2017, em Copenhaga.

Na mesma prova, Raquel Pereira foi 26.ª, com 2.15,37 minutos, superando o seu tempo de entrada (2.17,87).

Por seu lado, Ana Catarina Monteiro foi 25.ª nos 100 metros mariposa, com 59,27 segundos, Miguel Nascimento 30.º nos 100 metros livres, com 48,12 segundos, Diana Durães 31.ª nos 200 metros livres, com 2.00,22.