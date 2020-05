Algumas nodalidades estão de volta

"Ténis de mesa está de volta". Foi desta forma que a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa reagiu, na sua página de Facebook, às decisões do Conselho de Ministros de ontem, que definiu novas regras excecionais e temporárias na área do desporto, que entram em vigor a partir de 1 de junho, ou seja, segunda-feira.

Estas regras estão enquadradas na nova fase de desconfinamento de resposta à pandemia de Covid-19, e que permitem a algumas modalidades verem a luz ao fundo do túnel no que ao regresso competitivo diz respeito.

Para além da reabertura de ginásios, academias e piscinas, e de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, o Governo permitirá, a partir então de segunda-feira, a "Abertura da prática desportiva ao universo federado", "Possibilidade de realização de competições em modalidades individuais, ao ar livre e sem contacto físico (sem público)", e a "Abertura de infraestruturas para a prática de modalidades desportivas individuais e sem contacto físico".

De acordo com o Comité Olímpico de Portugal, "as novas medidas pretendem dar mais um passo na resposta aos constrangimentos causados pela situação de exceção, adaptando alguns aspetos fundamentais para o funcionamento do sector do desporto".

Após mais de dois meses de paragem, algumas modalidades poderão agora retomar o quadro competitivo.