Alhandra Sporting Club celebra 100 anos de vida

Alhandra Sporting Club comemora esta quarta-feira um centenário de existência. O emblema do concelho de Vila Franca de Xira começou há um século (1 de dezembro de 1921) por apostar no futebol, hoje suspenso à espera de campo para a prática, mas enveredou por outras modalidades em que se destaca hoje em dia.À cabeça está a aposta no triatlo e a participação em provas nacionais e internacionais. Em 'casa', no ano de 2019, o Alhandra sagrou-se campeão europeu júnior de Estafetas Mistas como mostra desse fulgor na modalidada que pode ser praticada com o Rio Tejo como pano de fundo. A natação é outra das modalidades com praticantes e que pode ser levada a cabo nas piscinas Baptista Pereira, edifício cujo nome foi oferecido pela figura mais emblemática do clube.Depois de mostrar valências tanto no rio como nas piscinas, Joaquim Baptista Pereira passou da apanha do moliço a herói nacional por ter ganho a Travessia do Canal da Mancha numa competição que terminou em 12 horas 25 minutos e 1 segundo, batendo o recorde da prova.O Alhandra Sporting Club conta ainda com a prática de futsal e, nos desportos náuticos, tem praticantes na vela, canoagem e windsurf. Por conta do centenário, o clube terá aberta a exposição de equipamentos históricos referentes à vela mas nos próximos dias existirão mais eventos a celebrar os 100 anos de vida.