Ana Mota Veiga arrecada o 14º lugar no Dressage

A cavaleira, Ana Mota Veiga, terminou na 14ª posição da prova de dressage individual grau I, nos Jogos Paralímpicos'2020. A portuguesa, de 47 anos, foi a 17ª atleta a entrar em cena no Parque Equestre de Tóquio, registando uma pontuação de 65.500, ao comando do cavalo Convicto LV.





Desta forma, Ana Mota Veiga consegue um resultado melhor comparativamente à partipação nos últimos Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, em que terminou a prova de Dressage no 17º posto. Em Tóquio, a cavaleira, que ocupa a 25ª posição do ranking mundial, falhou a presença nos oito primeiros lugares, o que a retira, assim, da prova de Equestre Freestyel Grau I, agendada para a próxima segunda-feira.Após a prova individual, Ana Mota Veiga destacou a posição alcançada, lembrando a melhoria em relação ao desempenho no Rio'2016. "Claro que uma pessoa quer sempre mais, mas correu bem. No Rio de Janeiro foi 17º no individual. Em termos de pontuação, não foi tão bom, mas a classificação melhorou. Aqui em Tóquio foi mais difícil, num sítio mais conturbado", considerou, analisando as dificuldades de adaptação às condições climatéricas do Japão: "A preparação foi difícil, porque tem de se gerir cavaleiro e cavalo. Gerir o cavalo, aqui em Tóquio, não foi canja, O primeiro impacto foi difícil para os dois, mas depois a situação foi melhorando", concluiu.