Ana Rita Rodrigues a um ponto da final de fosso olímpico nos Europeus

A portuguesa Ana Rita Rodrigues ficou esta quarta-feira a um ponto da qualificação para a final de fosso olímpico nos Europeus de tiro, que se estão a disputar em Osijek, na Croácia.

Ana Rita Rodrigues terminou a qualificação com 114 pontos, na nona posição, a um da espanhola Fatima Galvéz, sexta e que ocupou a última vaga na final.

Na prova masculina, Armelim Rodrigues foi 25.º na qualificação, com 117 pontos, a quatro do apuramento para a final, enquanto Filipe Teixeira terminou no 38.º lugar, com 115.