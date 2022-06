André Soares: O sonho de participar no Tour

Em 2020, André Soares acompanhou pela televisão a proeza fantástica de João Almeida na Volta a Itália. O sonho de alcançar o mesmo feito, mas no Tour está bem patente, mas o atleta lamenta o facto da deficiência que possui ser uma das razões da exclusão do atleta em provas desta magnitude. "Infelizmente é assim. A surdez em Portugal condiciona muito a participação com os atletas ouvintes. No estrangeiro, isso não acontece com os desportistas surdos, que têm a oportunidade de competir em provas e em equipas com atletas ouvintes, o que origina um grande desnível na forma física entre nós e eles. Tem sido uma luta mudar essa mentalidade e espero que estas duas medalhas façam as coisas mudar a nosso favor", vincou, deixando um apelo à Federação Portuguesa de Ciclismo. "A surdez não é uma limitação que incapacite a prática da modalidade, e era bom que tivessem isso em conta. Temos sonhos como qualquer um". Desafiado a deixar uma mensagem aos jovens surdos em Portugal, que receiam a entrada no Desporto, André Soares dá o exemplo: "Já treinei de noite com temperaturas negativas e muita vezes com chuva. É desgastante psicologicamente, mas o importante é não perder o foco", rematou.