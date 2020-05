'Animal em casa': evento solidário para ajudar o Badoca Safari Park

Foi esta semana lançado o projeto solidário 'Animal em casa', um evento online que tem como propósito a recolha de fundos para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus no Badoca Safari Park, um espaço que se encontra encerrado precisamente devido à conjuntura atual. Uma situação que se tem revelado dramática, especialmente para os animais a cargo do espaço, já que a manutenção e até alimentação dos mesmos está comprometida.





Foi a partir daí que nasceu a ideia de criar um evento solidário, no qual os atletas são desafiados a deixar o seu donativo através de uma plataforma criada para o efeito, mas também a completar uma série de desafios físicos, nos quais terão de mostrar toda a sua força, agilidade e até flexibilidade. Os desafios, a realizar entre os dias 18 e 23 de maio, devem ser completados no mais curto espaço de tempo, sendo que na maior parte dos casos uns cinco minutos chegarão para os completar.No final, e como a ideia é registar em momento diferente do habitual e, de certa forma, histórico, todos as participantes levarão para casa uma medalha e um diploma solidário.Todas as informações podem ser consultadas no site oficial