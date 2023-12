Antiga estrela da NFL e o 'aviso' de Michael Jordan: «Tenho um monte de dinheiro apostado em ti, não o f...»

Julian Edelman, ex-jogador dos New England Patriots, recordou no podcast 'Games with Names' um episódio que viveu em 2015, uma semana antes da final do Super Bowl entre a sua equipa e os Seattle Seahawks. À data, o norte-americano deu de caras com Michael Jordan e recebeu um 'aviso' da antiga lenda do basquetebol, que tinha apostado... na vitória dos Patriots."Na semana antes do jogo fui jantar com amigos. Quando me virei, vi o Derek Jeter [antigo jogador de beisebol] com o Michael Jordan. Fiquei envergonhado com tantas estrelas. Ia disputar o Super Bowl e, como é claro, fui lá. O Jeter foi muito simpático, deu-me as boas-vindas e apresentou-me como sendo um dos jogadores que ia estar na final. Depois olhei para o Jordan quando ele ainda estava ao longe. E antes de terminar a conversa, aproximou-se de mim. Disse-me: 'Rapaz, tenho um monte de dinheiro apostado em ti. Não o f...'. E assim terminou a nossa conversa", lembrou Edelman, que colocou um ponto final à carreira por problemas físicos em 2021.Os Patriots, refira-se, acabaram por levar a melhor sobre os Seahawks, por 28-24. Um dia que Edelman e Jordan... nunca vão esquecer.