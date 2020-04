Antigo atleta olímpico italiano morre devido ao coronavírus poucos dias após perder o pai

O antigo atleta italiano Donato Sabia, campeão europeu dos 800 metros em pista coberta em 1984, morreu infetado pelo novo coronavírus, anunciou o Comité Olímpico Italiano (CONI).

Sabia, que participou nas finais dos 800 metros em Los Angeles1984 e Seul1988, em que terminou no quinto e sétimo lugar, respetivamente, perdeu a vida aos 56 anos.

O CONI adiantou que Donato Sabia foi o primeiro atleta ou ex-atleta olímpico italiano a morrer desde a pandemia de Covid-19.

Sabia morreu na sua cidade natal de Potenza, no sul de Itália, poucos dias depois do seu pai também perder a vida, igualmente devido ao novo coronavírus.

De acordo com os últimos dados, a Itália continua a ser o país no mundo com mais vítimas mortais devido à pandemia de Covid-19, com 17.127, tendo registado 135.586 infetados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.