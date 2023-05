António Morgado no quinto lugar da terceira etapa do Grande Prémio das Nações

O ciclista António Morgado, a correr pela seleção portuguesa, foi, esta sexta-feira, quinto classificado na terceira etapa do Grande Prémio das Nações, prova pontuável para a Taça das Nações de sub-23, e segue em terceiro da geral.A tirada, de 124,4 quilómetros entre Levoca e Strbské Pleso, na Eslováquia, foi vencida pelo italiano Francesco Busatto, que bateu um grupo de quase quatro dezenas de corredores ao sprint.

O esloveno Gal Glivar foi segundo e o espanhol Carlos Canal terceiro, com Morgado no quinto lugar e mais perto da camisola amarela, que cede no corpo do dinamarquês Nikolaj Mengel.

Mengel perdeu 10 segundos em relação aos favoritos, tendo agora 37 segundos de vantagem sobre o britânico Lukas Nerurkar, segundo, e 41 segundos em relação a Morgado, chefe de fila português e terceiro.

Com Portugal em sétimo na tabela por equipas, Gonçalo Tavares segue no 27.º posto, a 2.56 minutos, numa seleção que integra também Pedro Silva (52.º), José Bicho (65.º), Afonso Eulálio (81.º) e Diogo Gonçalves (83.º).

No sábado, a quarta etapa leva o pelotão para a Polónia, após passagens por terras húngaras e eslovacas, e liga Bukovina a Nowy Sacz em 129 quilómetros.