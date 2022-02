As 7 pistas de esqui mais loucas do mundo

Se só um surfista louco gosta de "cavalgar" as ondas titânicas da Nazaré, imagine o que é sair "disparado" de uma das pistas mais inclinadas (e perigosas) que existem, classificadas como "pretas". Pense nestes nomes: Harakiri, Delirium Dive e Kill the Banker! Só a famosa Streif, com um nome bem mais animador, tem uma inclinação de 85º. Estão localizadas na Áustria, no Canadá e nos Estados Unidos, em cenários idílicos, ainda que o declive natural das montanhas seja aproveitado para o transformar e criar circuitos cada vez mais difíceis e apavorantes. Mas há pistas vertiginosas, em grande número, situadas no Alasca, em França, na Suíça ou no Chile. Leia o artigo completo na 'Must'.