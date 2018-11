Aston Martin Valkyrie está quase pronto

A Aston Martin publicou na sua conta oficial de Instagram três imagens oficiais do Valkyrie, o hiperdesportivo desenvolvido em parceria com a equipa de Fórmula 1 da Red Bull que promete bater o pé a rivais como o McLaren Speedtail ou o Mercedes-AMG One.

Esta ainda não é a versão de produção do Valkyrie, mas é o mais próximo disso que a marca britânica já nos mostrou. Entre as três imagens partilhadas está uma do habitáculo, que se destaca pelo "look" minimalista.

A Aston Martin destaca os bancos inclinados e a posição dos pés bastante subida, tal como acontece com um Fórmula 1. Todo o habitáculo está forrado com fibra de carbono exposta e conta apenas com o volante (com um display ao centro) e com dois ecrãs à direita do condutor.

Mas aquilo que mais nos empolga é o motor, afinal este é o maior motor naturalmente aspirado alguma vez instalado num carro de produção homologado para a estrada. Desenvolvido pela Cosworth, o motor deste Valkyrie é um V12 de 6.5 litros que vai produzir uns impressionantes 1146 cv de potência (já o pode ouvir aqui!).

Se a isto juntarmos o facto deste hiperdesportivo ainda contar com um motor eléctrico (inspirado na F1) que garante um "boost" de potência e de ter um peso a rondar os 1000 quilos, percebemos que a fabricante de Gaydon está a construir um verdadeiro "foguetão"!

De acordo com as mais recentes declarações de Christian Horner, patrão da Red Bull Racing, à publicação "Motor1.com", o Valkyrie já está a terminal as etapas de simulação e vai começar a ser testado no final deste ano ou no início de 2019.

A "Aston" vai produzir 150 exemplares do Valkyrie e já estão todas vendidas, mesmo que cada uma tenha um preço base de 2.8 milhões de euros… antes de impostos!