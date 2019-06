Atenas recebe assembleia do COI em 2021

Atenas vai ser palco de uma assembleia do Comité Olímpico Internacional (COI) em 2021, durante a qual o alemão Thomas Bach poderá apresentar a candidatura a um segundo mandato à presidência, decidiu esta quarta-feira o organismo.A decisão foi anunciada em Lausana, na Suíça, onde decorre a 134.ª assembleia do COI, durante a qual foram admitidos 10 novos membros do organismo olímpico, entre os quais a cabo-verdiana Filomena Maria Spencer, que preside o Comité Olímpico de Cabo Verde e foi ex-jogadora e treinadora de basquetebol.Na capital grega, onde em 1896 se realizou a primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, Bach poderá anunciar a recandidatura a presidente do COI, para a qual foi eleito em 2013, em Buenos Aires, para um mandato de oito anos, sucedendo ao belga Jacques Rogge.O dirigente alemão, de 65 anos, tem a possibilidade de ser eleito por mais quatro anos na liderança do organismo olímpico.