Atleta brasileiro cumpre isolamento em Portugal após teste positivo à Covid-19

Um atleta brasileiro está a cumprir isolamento em Portugal devido à covid-19 , para onde viajou no fim de semana para integrar a Missão Europa, confirmou esta terça-fiera à Lusa o Comité Olímpico do Brasil (COB).

Em resposta por escrito, o COB dá conta que um dos 40 elementos que viajaram para solo português no fim de semana "apresentou resultado positivo", sem revelar a identidade ou a modalidade praticada pelo atleta. Ainda assim, o Globoesporte adianta que o atleta em causa é o nadador Brandonn Almeida.

"Ele está assintomático e permanecerá isolado por 14 dias, onde se encontra desde que chegou a Portugal, sendo monitorado diariamente pelo Departamento Médico da Missão. Após esse período, os exames serão refeitos. Estando tudo bem, ele será liberado para suas atividades", lê-se na resposta do COB.

Os restantes 39 testaram negativo e "estão liberados para iniciarem suas atividades".

Neste momento, a delegação brasileira é composta por 143 integrantes, sendo 92 atletas, nas quatro bases do COB em Portugal.

No sábado, o COB deu conta da partida de atletas de natação em águas abertas, ténis e triatlo, com destino a Rio Maior, assim como da ginasta Natália Gaudio, para Sangalhos, e dos velejadores Marco Grael e Gabriel Borges, para Cascais.

De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o segundo grupo de nadadores era composto por sete atletas de águas abertas e cinco de natação pura, entre os quais João Gomes Jr., que não tinha integrado a primeira comitiva devido a um teste positivo.

Rio Maior é o ponto central da Missão Europa, que vai decorrer entre julho e dezembro e se estende também a Coimbra, no caso do judo, Cascais, no caso da vela, e Sangalhos, para as ginásticas artística e rítmica.

Após três semanas, esta ação já contou com atletas de 10 modalidades presentes em Portugal para preparar os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados para 2021.

De acordo com o COB, são esperados mais de 200 atletas de 17 modalidades até ao fim do ano, estando prevista, ainda este mês, a concentração da seleção de atletismo.