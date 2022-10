Atleta morreu na prova Ironman em Cascais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um participante, cuja identidade não foi revelada, morreu na prova Ironman, que decorreu no fim de semana em Cascais. De acordo com a organização, o atleta faleceu após o primeiro segmento, o de natação, de 3,9 km."Precisou e recebeu assistência médica, mas apesar de todos os esforços das equipas médicas, faleceu na ambulância a caminho do hospital", lê-se na nota da IRONMAN Portugal.