Atletas olímpicos com mais ferramentas para encarar o futuro após carreira desportiva

A Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) e o Instituto Superior de Economia e Gestão, Lisbon School of Economics & Management (ISEG), assinaram, no final da manhã desta terça-feira, um protocolo que tem como objetivo dotar os atletas olímpicos com ferramentas para melhor enfrentarem a pós-carreira desportiva no mercado de trabalho.





Numa sessão realizada nas instalações do ISEG, à Rua do Quelhas (Lisboa), Clara Raposo, presidente da instituição, destacou: "Os atletas olímpicos são lendas, heróis. Foram grandes atletas e podem ser grandes gestores, conquistando outro tipo de medalhas no futuro."Luís Cardoso, também presidente do ISEG, não poupou elogios aos atletas olímpicos: "Muitos tiveram carreiras extraordinárias, mas curtas ao nível desportivo, com situações de vida difíceis, que temos de ajudar a ultrapassar."Já Luís Monteiro, presidente da AAOP, fez menção às mudanças constantes da sociedade, dando relevo à necessária ligação entre o desporto e a educação: "Não é uma causa, é um propósito, acima das circunstâncias, queremos servir e não ser servidos. Todos juntos seremos mais fortes. Este protocolo é uma oportunidade extraordinária. Os atletas olímpicos terão 50% de desconto numa pós-graduação e em 2022 esperamos ter aqui uma Gala Olímpica para dar rosto a esta iniciativa."Antigos olímpicos como Rosa Mota, Francis Obikuelu, Joaquim Videira, Joana Pratas, Marco Fortes, Aurora Cunha, Paulo Frischknecht, entre muitos outros, compareceram à cerimónia, que teve convidados especiais, como o judoca Nuno Delgado, medalha de bronze em Sydney'2000, o nadador Simão Morgado e a canoísta Francisca Laia, que falaram das suas experiências de sucesso.Nuno Delgado, que continuou ligado ao judo, desenvolvendo uma escola de formação e é um dos responsáveis por 'Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021', destacou as capacidades de quem passou por uma carreira desportiva ao mais alto nível: "Os atletas olímpicos são bons gestores do tempo, podemos também ensinar muita coisa, conseguimos competir, treinar, estudar, mas temos sempre coisas para aprender. Era disléxico, hiperativo e diziam-me para ir para a minha terra, mas com o judo, a minha paixão, superei tudo, pois preparou-me para a vida. Temos de continuar a criar mecanismos para ajudar os olímpicos, porque o espírito olímpico é para a vida toda, é o aperfeiçoamento contínuo, a procura de valores. Há mais medalhas para ganhar depois da carreira desportiva."Já Simão Morgado desenvolveu uma empresa de material desportivo ligada à natação e, agora, é também empresário de uma exploração agrícola de maracujá: "Prolonguei a carreira desportiva por muitos anos, pois queria ser o primeiro nadador português a atingir o número de quatro Jogos Olímpicos. Nunca estive empregado, arrisquei como empreendedor e, agora, tenho 10 colaboradores na minha empresa."Francisca Laia, que ainda compete para estar em Paris'2024, explicou o seu percurso, conjugando a alta competição com a formação em Medicina: "Planeei desde cedo, com necessidade de me tranquilizar, sem uma fórmula concreta, mas uma grande determinação, sem nunca escolher os caminhos mais fáceis. Queira muito terminar o curso, mas também queria muito ir aos Jogos Olímpicos. Como fiz tudo isto? Ainda hoje não sei, mas ajudou-me ao nível psicológico para precaver o futuro."Por fim, perante uma plateia que também teve muitos dirigentes, como Vítor Pataco (presidente do IPDJ) e Artur Lopes (vice-presidente do COP), entre outros, João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto também discursou: "O desporto tem grande importância na sociedade. Tem como valores o espírito de sacrifício, uma dedicação extraordinária, mas isto tem de ter compensações. É preciso conciliar as carreiras desportivas e académicas, criar condições pós-carreira desportiva, mudar mentalidades. Ainda me lembro nos tempos de escola, dos professores dizerem 'agarrem-se aos livros que é onde está o futuro e não o desporto'. É preciso investir, como foi feito no exemplar Velódromo de Sangalhos, que permite, agora, todo este entusiasmo pelo ciclismo de pista. E ao Estado cabe dar empregabilidade aos atletas olímpicos, que encaixam que nem uma luva nessas funções."