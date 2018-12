Audi e-tron GT Concept será estrela no filme “Vingadores 4” da Marvel

O Audi e-tron GT Concept apresentado na passada semana no Salão Automóvel de Los Angeles foi uma das estreias mais faladas do certame californiano e tudo indica que vai continuar a sê-lo durante os próximos meses. É que esta berlina eléctrica da Audi também vai "tomar de assalto" Hollywood, já que será protagonista do quarto filme dos "Vingadores" – a lançar no Verão de 2019.

O filme promete seguir as pisadas dos títulos anteriores da franquia e ser um dos mais rentáveis da história: o filme anterior, o "Vingadores: Guerra Infinita", já ultrapassou a barreira dos 2 mil milhões de dólares em todo o mundo. Este é, portanto, o palco perfeito para a marca dos quatro anéis voltar a mostrar este modelo, que só vai chegar ao mercado em 2020.

A marca de Ingolstadt não revelou muitos detalhes acerca do papel do e-tron GT Concept no filme, mas tudo indica que este eléctrico seja utilizado nas telas pelo Homem de Ferro, personagem vivida pelo actor Robert Downey Jr. É que além do historial entre Tony Stark e a Audi, que vem desde o primeiro filme do Homem de Ferro, o actor norte-americano foi convidado a estar presente no lançamento do e-tron GT Concept no Salão de Los Angeles (ver vídeo abaixo).

Recorde-se que a história da Audi com o MCU (Universo Cinematográfico Marvel) já soma vários capítulos. A primeira aparição aconteceu em 2008, com o primeiro filme do Homem de Ferro. Tony Stark apareceu ao volante de um Audi R8, sendo que ao longo do filme aparecem vários outros modelos da marca alemã, entre eles o Audi A8. Por seu turno, a última passagem da Audi pelo universo da Marvel nos cinemas aconteceu em Julho do ano passado, no filme "Homem-Aranha: Regresso a Casa", com aparições especiais dos novos Audi A8 e Audi TT.

590 cv de potência e 400 km de autonomia

O Audi e-tron GT Concept utiliza dois motores eléctricos síncronos que enviam 434 kW (o equivalente a 590 cv de potência) para o eixo dianteiro e traseiro. Isto permite que este GT acelere dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos e que chegue aos 200 km/h em "pouco mais de 12 segundos". Ainda assim, e de forma a preservar a autonomia (fixada nos 400 quilómetros, segundo o ciclo WLTP) da bateria de 90 kWh de capacidade, a Audi limitou a velocidade máxima aos 240 km/h.

A Audi garante que utilizando um sistema de 800 V é possível carregar 80% da capacidade da bateria (representa cerca de 320 km de autonomia) em apenas 20 minutos. Contudo, se não quiser usar cabos, pode utilizar o sistema de carregamento por indução de 11 kW da Audi, denominado Audi Wireless Charging.



Autor: Aquela Máquina