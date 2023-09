Audições públicas para revisão da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto arrancam hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo inicia esta quinta-feira as audições públicas para a eventual revisão da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (LBAFD), em vigor há 16 anos. João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, já tinha dado conta em março que a revisão desta Lei era uma prioridade para o Governo Este processo terá sessões descentralizadas por todo o país e vai decorrer durante aproximadamente um mês, conforme dá conta o Governo.Esta quinta-feira decorreu uma sessão de lançamento das audições públicas, na Faculdade de Motricidade Humana, em Oeiras.