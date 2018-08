Augusto Baganha não faz parte da Comissão de Honra de Ricciardi

Augusto Baganha vai ser destituído da presidência do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) em setembro mas, ao contrário do que chegou a ser veiculado, o motivo não se deve a uma suposta ligação a José Maria Ricciardi.apurou que Baganha não faz parte da Comissão de Honra do candidato à presidência do Sporting, ainda que seja um apoiante do banqueiro."Nos dias 22 e 23 de agosto, o meu nome, Augusto Baganha, é amplamente citado, a propósito de integrar a lista da Comissão de Honra do candidato à presidência do Sporting Clube Portugal, José Maria Ricciardi. Esta afirmação não corresponde à atual realidade, pelo que induz em erro os leitores. Esta é a verdade concreta e real", afirmou o próprio presidente do IPDJ em comunicado.