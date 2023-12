Auriol Dongmo e Fernando Pimenta eleitos como Atletas do Ano para o CNID

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Auriol Dongmo (atletismo) e Fernando Pimenta (canoagem) venceram o prémio de atletas portugueses do ano para o CNID.Nesta quarta edição do prémio da Associação dos Jornalistas de Desporto, a lançadora do peso viu reconhecida uma temporada na qual melhorou o recorde nacional e em que conseguiu uma medalha de bronze na final da Diamond League, um ouro nos Europeus de pista coberta e também nos Jogos Europeus ao ar livre. Já Fernando Pimenta ganhou em 2023 ganhou ouro e prata nos Mundiais de Duisburgo (K1- 1000 e K1 -1500).Os prémios serão entregues em cerimónia a realizar oportunamente.2020 - Maria Martins e João Almeida (ambos ciclistas)2021 - Patrícia Mamona e Pedro Pablo Pichardo (Atletismo)2022 - Auriol Dongmo e Pedro Pablo Pichardo (Atletismo)