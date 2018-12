Aventura na Mongólia: Aguardante com 56 graus na festa de despedida

Regresso hoje a casa, via Pequim, Kuala Lumpur, Singapura e Barcelona… Se tudo correr bem, devo estar em Lisboa à hora do almoço de domingo. Espero que com sol e sem frio, pois de gelo já tenho a minha dose.Aliás, não é só o nosso grupo que regressa, pois desde anteontem que muita gente foi abandonando o local onde nos albergámos estes dias. Não sem que antes tenham feito grandes festas onde a aguardente foi bebida rainha, com as consequências próprias – bebedeiras monumentais! - para quem ingere aqueles escaldantes 56 graus. E são eles muçulmanos…Estes últimos dias de caça à foto foram passados numa constante luta para conseguir o local ideal para fotografar. Mas mesmo saindo de noite e sendo os primeiros a chegar aos locais, escolhidos e bem pelo nosso guita, isso de nada valia já que os atrasados não estavam com meias medidas e instalavam-se logo à nossa frente. É claro que eu, única não asiática no meio deles, não me ficava, pegava na trouxa e colocava-me, arrastando comigo o resto do grupo, à frente deles. E era engraçado ouvi-los a mandar vir comigo em chinês e eu a responder-lhes em português.Não é fácil fotografar com temperaturas tão baixas e os cuidados têm de ser muitos para não estragar o material. Nos carros não pode ficar nada, pois quando chegamos está tudo congelado. Temos, pois, de andar sempre com muitos kilos às costas e quando regressamos ao alojamento somos obrigados a acondicionar as máquinas em sacos apropriados para que uma mudança brusca de temperatura não provoque condensação no interior da máquina.Mas, pronto, ainda tivemos tempo para ir fotografar camelos (não há só camelos em África), para dar uma voltinha pela vila, que está praticamente deserta – dizem eles que é por ser Inverno, sem que ninguém consiga, ou queira, explicar-nos para onde vai então a população nesta época do ano – e dar uma olhadela ao interior de casas (?) típicas da região, o que nos permitiu ter uma ideia, ainda que superficial, das muito duras condições em que aquela gente vive. Dar-vos-ei imagens disso mais tarde.