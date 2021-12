Balanço de 2021 nas modalidades

OLIMPISMO



Ano dos metais preciosos

A pandemia fez com que os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020 fossem disputados em 2021. E pese embora todos os contratempos que esse adiamento provocou, a Missão portuguesa soube ultrapassar as adversidades...ao ponto de ter feito destes Jogos os melhores de sempre para o nosso país.

As expectativas foram logo superadas quanto ao número de medalhas. Comité Olímpico de Portugal e Governo tinham contratualizado nos objetivos a conseguir dois pódios... foram conquistados quatro e em todos os lugares: ouro por Pedro Pichardo, prata por Patrícia Mamona, ambos no triplo salto, e bronze pelo judoca Jorge Fonseca e o canoísta Fernando Pimenta.

Acresce às quatro medalhas, 15 diplomas (até ao 8º lugar), 36 resultados entre os 16 primeiros, e ainda 57 pontos, superando o máximo que era de 44.

O dia 5 de agosto foi histórico para o desporto português, quando Pedro Pichardo saltou para o ouro. O luso-cubano, de 28 anos, venceu com 17,98 metros, novo recorde nacional, para superar o chinês Yaming Zhu, com 17,57, e a Fabrice Zango, do Burkina Faso, com 17,47. Tornou-se no quinto campeão olímpico nacional, a seguir a Carlos Lopes (maratona/Los Angeles’1984), Rosa Mota (maratona/Seul’1998, Fernanda Ribeiro (10.000 metros/Atlanta’1996) e Nelson Évora (triplo salto/Pequim’2008).

Também no atletismo e no triplo brilhou Patrícia Mamona, de 33 anos, com a prata, ao saltar 15.01 metros, também recorde nacional. Ficou apenas atrás da super venezuelana e recordista mundial, Yulimar Rojas (15,67 metros), e à frente da espanhola Ana Peleteiro (14, 87 metros).

Fonseca deu o mote

Coube a Jorge Fonseca a honra de conquistar a primeira medalha lusa em Tóquio’20. O melhor judoca português do ranking mundial, a virar o ano no 4º lugar em 100 kg, conquistou o bronze, sendo o primeiro judoca luso a atingir uma meia-final olímpica e o segundo masculino a subir ao pódio, após Nuno Delgado em Sydney’2000 (bronze). Foi também a terceira medalha olímpica do judo de Portugal, tendo em conta o bronze de Telma Monteiro no Rio’2016. Em ano de sonho, o atleta do Sporting, de 29 anos, também sagrou-se bicampeão mundial em Budapeste.

Finalmente, Fernando Pimenta, de 32 anos, não defraudou as expectativas, depois da desilusão no Rio’2016. O canoísta limiano subiu ao pódio em Tóquio em K1 1000, depois de uma final emocionante onde chegou a estar em primeiro e fora das medalhas. Depois, rematou o ano com o título mundial.