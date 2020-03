Basebol: Negou-se a jogar por medo do coronavírus e foi suspenso por um ano

A Nicarágua é um dos poucos países do Mundo que ainda tem provas desportivas em andamento e parece que a ideia de as parar não está de todo na mente de quem manda. E quem tem medo e se recusa a competir... acaba suspenso. Foi isso mesmo que sucedeu a Robbin Zeledón, jogador do Brumas, uma equipa do primeiro escalão do campeonato de basebol do país, que na semana passada partilhou à sua direção de não competir pelo receio de eventualmente poder ser contagiado e, por consequência, afetar também a sua família.





Com esta decisão, para lá de não poder competir durante um ano, o jovem de 22 anos deixará de receber o salário correspondente à sua atividade, qualquer coisa como 175 euros. Tudo porque decidiu colocar a sua saúde e a da sua família em primeiro lugar...

Até ao momento, refira-se, foram reportados no país doze casos de infeção por coronavírus.

Ora, os responsáveis não só se mostraram pouco compreensivos com aquele pedido, como ameaçaram o jogador de uma suspensão. Como perceberam que não havia volta a dar na posição do jogador, pediram-lhe para devolver todo o seu equipamento do clube e avançaram para a comunicação junto da Comissão de Basebol da Nicarágua de que Zeledón tinha abandonado a equipa, o que implicava desde logo uma suspensão por um ano (à escala nacional).