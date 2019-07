Beisebol: Antigo internacional holandês morre aos 34 anos

Faleceu esta segunda-feira, aos 34 anos, o antigo internacional holandês de beisebol Loek van Mil, em consequência de um "acidente fatal", segundo detalha em comunicado a Federação Holandesa da modalidade (KNBSB).Considerado como um dos jogadores mais altos da história (2,15 metros), Van Mil tinha sofrido um grave acidente em dezembro do ano passado na Austrália, aquando de uma atividade de montanhismo, o qual o deixou "estado crítico". Na altura, em consequência da queda que sofreu, o holandês ficou inconsciente por 24 horas, sofrendo múltiplas fraturas e hemorragias. Acabaria por recuperar das mazelas sofridas e receber alta no início do mês, altura na qual anunciou publicamente o adeus à modalidade na qual se destacara.Agora, poucas semanas depois, surge a notícia da sua trágica morte, ainda que não se saiba quaisquer pormenores sobre as causas e/ou se o acidente de dezembro poderá ter algo a ver com a tragédia.Campeão europeu em 2016, o pitcher holandês teve como pontos altos da sua carreira a passagem pela Major League Baseball (MLB), onde atuou ao serviço dos Minnesota Twins, Los Angeles Angels, Cleveland Indians e Cincinnati Reds. O último clube que representou foram os Brisbane Bandits, da Australian Baseball League.