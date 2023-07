Isaiah Campbell prepara-se para se estrear na Major League Baseball pelos Seattle Mariners esta sexta-feira, diante dos Houston Astros.O jogador, de 25 anos, nasceu em Angra do Heroísmo (Açores), mas mudou-se com a família para Olathe, no Kansas, depois de ter passado ainda pela Turquia e pela Alemanha. Caso atue hoje, vai tornar-se no segundo atleta nascido em Portugal a competir na principal divisão de beisebol dos Estados Unidos, algo que aconteceu pela primeira e única vez há 148 anos, mais precisamente na época de 1875, na qual Frank Thompson realizou 12 jogos: 11 deles pelos Washington Nationals e o outro pelos Brooklyn Atlantics.