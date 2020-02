Belga Seppe Odeyn vence duatlo Powerman Portugal 2020

Os portugueses João Ferreira e José Estrangeiro terminaram este domingo no pódio da primeira edição do duatlo Powerman Portugal 2020, numa prova que contou com mais de 450 inscritos de 16 nacionalidades.

O primeiro atleta a chegar à meta e vencedor da primeira edição do Powerman Portugal foi o belga Seppe Odeyn, com 02:44.08 horas, seguido de João Ferreira, que completou a prova em 02:44.43, e José Estrangeiro, embaixador do evento, que fechou o pódio com 02:45.44.

No setor feminino a suíça Nina Zoller, em 2.º lugar do ranking da Powerman, seguiu isolada durante todo o percurso, conquistando a vitória com 03:06.23 horas. A austríaca Sigrid Herndler foi a segunda mulher a passar a meta com 03:09.20 e Ann Schoot Uiterkamp, duatleta dos Países Baixos, fechou o pódio com 03:10.40.

O Powerman é uma prova internacional de duatlo que é disputada em média distância, com 10 quilómetros a correr, 60 de ciclismo e 10 novamente a correr, e longa distância, com 10 quilómetros a correr, 150 de ciclismo e mais 30 a correr.

Em Mafra a prova principal, e a contar para o campeonato Powerman, teve como formato a distância de 10 quilómetros de corrida, 60 de ciclismo e mais 10 de corrida, tendo-se realizado ainda uma prova aberta, com distâncias reduzidas a metade.