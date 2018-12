Hóquei em campo: Bélgica sagra-se campeã mundial pela primeira vez

A Bélgica sagrou-se este domingo pela primeira vez campeã mundial de hóquei em campo, ao vencer a Holanda por 3-2, no desempate por penalidades, na final do Campeonato do Mundo, que se realizou em Kalinga, na Índia.A seleção belga tornou-se a sexta a conquistar o título masculino, sucedendo à Austrália, que se sagrou campeã em 2010 e 2014, graças a uma maior eficácia nos penalties, após um nulo no final do encontro, para o qual contribuiu decisivamente o seu guarda-redes.No jogo de atribuição da medalha de bronze, a Austrália, que tem três títulos mundiais conquistados - tantos quantos a Holanda - goleou a Inglaterra, por 8-1. O Paquistão é o recordista de troféus, com quatro.