Benavente diz-se na melhor posição para conquistar mundial de motonáutica

O português Duarte Benavente afirmou esta terça-feira que está na "melhor posição" para conquistar o campeonato do mundo de motonáutica em Fórmula 2 e recusou estar sob qualquer pressão, prometendo lutar pelo melhor lugar possível.

"Estou na melhor posição [para conquistar o campeonato do mundo] e sem qualquer pressão. Estou a ser sincero. Não tenho pressão, porque estou habituado a correr ao mais alto nível. A pressão é não ser líder", afirmou Duarte Benavente.

O piloto português falava durante a conferência de imprensa de apresentação da jornada dupla do campeonato do mundo de motonáutica em Fórmula 2, que decorreu em Vila Velha de Ródão.

"Estou aqui para trabalhar. Quem trabalhar melhor e tiver mais pontos vai ganhar no domingo. Nunca podemos adivinhar o que aí vem, estamos a falar de um desporto motorizado", frisou.

O piloto português realçou a honra que é em poder competir no seu país e explicou que esteve a correr em Vila Velha de Ródão, pela primeira vez, no ano passado.

"Espero que todos se divirtam com o espetáculo que vamos dar", concluiu.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM), Paulo Ferreira, não poupou elogios às condições naturais que Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, oferece para a prática da motonáutica.

"Vila Velha de Ródão é um local que sabe acolher as pessoas. É um privilégio e uma alegria muito grande ouvir os pilotos dizer que este local é fabuloso. Vamos aqui ter duas etapas do campeonato do mundo. É um sacrifício para a FPM e para o município, mas demonstra que temos capacidade para organizar um campeonato do mundo com duas etapas", disse.

Paulo Ferreira sublinhou ainda que espera que o título mundial seja entregue ao melhor e que seja uma "boa corrida".

"Estão aqui os melhores do mundo. Foi prometida, no ano passado, uma etapa do campeonato do mundo. Trouxemos duas. Foi um sacrifício conseguir trazer as duas etapas para cá, mas Vila Velha de Ródão merece", referiu.

Este responsável prometeu continuar a investir no interior enquanto for o líder da FPM, apesar das maiores dificuldades que encontra, uma vez que tem de trabalhar com municípios mais pequenos e com menor capacidade financeira ou mesmo de logística.

"Esta prova não tem um único incentivo do Turismo de Portugal", concluiu.

O presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, espera que esta seja uma semana "memorável" para o concelho.

"As duas provas são um momento único para o nosso território e para a motonáutica. Espero que o país tenha aqui uma prova única e que demonstre a nossa capacidade de organização", concluiu.